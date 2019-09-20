موقع "تويتر" يعلق صفحة سعود القحطاني

أعلن موقع "تويتر" عن تعليق حساب المستشار السابق في ​الديوان الملكي السعودي​، ​سعود القحطاني​. وكان ملك ​السعودية​ سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا في تشرين الاول عام 2018 بإعفاء القحطاني من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​ في القنصلية السعودية ب​اسطنبول​.

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