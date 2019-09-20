صلاح عسيران: اقتصادنا منتهي الصلاحية ولكن الخروج من الازمة ليس مستحيلا

لفت رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين ال​لبنان​يين ​صلاح عسيران​ إلى "إننا نستخدم كمخزن آمن للنازحين السوريين وطالما اننا نستقبلهم فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يتركنا أو يتخلى عنا"، معتبراً أن "هذا الوضع هو ظلم بحق الناس وهناك جوع ومن واجبنا كلبنانيين ان لا نسمح للوضع بان يتدهور وهناك رفض في ​الموازنة​ لأي حلول حقيقية والتي سنضطر في النهاية إلى تنفيذها بعد ان يتم فرضها علينا من قبل صندوق النقد الدولي".

وفي حديث تلفزيوني، سأل عسيران "لماذا نعمل "​سياسة​" ولا نعمل على علم النقود؟"، مشيراً إلى أنه "قبل زيادة ​الضرائب​ وفرضها على المواطن اللبناني، على ​الدولة اللبنانية​ أن تعمل على تقديم الاصلاحات"، لافتاً إلى "إننا نمتلك اقتصادا منتهي الصلاحية ولكن الخروج من الازمة ليس بالمستحيل ولكن لدينا طبقة سياسية تعمل على تسييس ​الاقتصاد​".

وأكد أنه "من مصلحتنا التخفيف من الاستيراد بطريقة خفيفة لا بشكل سريع ومفاجئ"، مشيراً إلى ان "ممنوع أن يكون التصنيف الائتماني للمصرف أعلى من تصنيف الدولة وليس فقط في لبنان بل في ​العالم​"، لافتاً إلى أن "لا خوف على ​القطاع المصرفي​ اللبناني ولكن ليس إلى أبد الآبدين في حال بقت الدولة اللبنانية على الحال نفسها ولا تقوم بأي خطوات تصحيحية لأن هذا القطاع لا يتحمل".