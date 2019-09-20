كيدانيان: الأرقام السياحية خلال الأشهر الأخيرة مشجّعة

اعتبر وزير السياحة افيديس كيدانيان ان "ما نقوم به اليوم لا يعوض خسائر السنوات الماضية في السياحة الا أننا نحرز تقدما والأرقام خلال الأشهر الأخيرة مشجّعة"، مشيرا الى ان "حدود النمو وصلت إلى 7 بالمئة و​تقارير​ ​المصارف اللبنانية​ عن القطاع السياحي تدل على تقدم".

وفي ​مؤتمر​ صحافي كشف كيدانيان أن "الارقام التي سجلت في اول 9 اشهر من هذا العام جيدة ولكن نظرا الى العطش المزمن لدينا في القطاع السياحي من الطبيعي الا نشبع"، مشيرا الى ان "كل شيء يدل ان بالعمل والاستثمار والتضامن نستطيع النهوض بهذا البلد".