غوتيريس دعا لأعصاب حديدية وحذر من عواقب كارثية لحرب في الخليج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ ​المجتمع الدولي​ إلى "التحلي بأعصاب حديدية بغية تفادي اندلاع حرب مدمرة في ​الخليج​، على خلفية التوتر الإقليمي المتصاعد"، معرباً عن "قلق المنظمة ​العالم​ية البالغ إزاء مستجدات الوضع في منطقة الخليج"، مشيرا إلى أن "​الأمم المتحدة​ قد أرسلت خبيرين لفحص حطام ​الصواريخ​ والطائرات المسيرة التي استهدفت آواخر الأسبوع الماضي معملين لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​ وتحديد منشئها".

ودان غوتيريس الهجوم، واصفا إياه "تصعيدا خطيرا للغاية يتطلب من المجتمع الدولي أعصابا حديدية بغية الحيلولة دون حصول ما يمكن أن يكون صراعا ضخما في الخليج تترتب عليه نتائج دراماتية على مستوى العالم"، معرباً عن أمله في "أن السعودية و​إيران​ ليستا على شفا حرب"، مؤكداً "أهمية تجنب حرب محتملة تهدد المنطقة والعالم بعواقب كارثية".