حمدوك يرحب بدعوة غوتيريس شطب السودان من قائمة الإرهاب

رحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بـ"تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الداعية لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب"، مشيراً إلى "إنني سعدت برؤية رسالة التضامن والموقف القوي مع شعب السودان والإلتزام لمساندة الديمقراطية الذي طال انتظاره في البلاد ومطالبة غوتيريس بالغاء تصنيف السودان كدولة راعية للأرهاب، وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة".
وأعرب عن "تقديره لسعي الأمين العام للأمم المتحدة لحشد الدعم للتعلب على الوضع الاقتصادي ودعم حقوق الإنسان بالسودان".
والأربعاء، دعا غوتيريس إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة.
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