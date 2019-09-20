تظاهر المئات في ​إندونيسيا​ و​أستراليا​ و​تايلاند​ و​ألمانيا​ احتجاجا على تلكؤ الحكومات في معالجة قضية تغير المناخ، في إطار الإضراب ​العالم​ي الذي دعت له عدة منظمات بيئية.

وذكر نشطاء بيئيون، ونقابات وجماعات مهتمة بقضية ​التغير المناخي​، في الأيام الماضية، أن هناك مئات المظاهرات مخطط لها في العديد من بلدان العالم للإسراع من وتيرة معالجة الحكومات لقضية التغير المناخي حول العالم.

يذكر أنه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات أعظم للتصدي لتغير المناخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات في إندونيسيا وألمانيا وتايلاند وأستراليا للحفاظ على البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.