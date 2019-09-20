الدفاع التركية: مقتل 5 إرهابيين من حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل 5 إرهابيين من حزب "العمال الكردستاني" في غارات جوية على منطقة "حفتنين" شمالي ​العراق​، في إطار عملية المخلب-3"، موضحةً أن "المقاتلات شنّت غارات جوية على معاقل الإرهابيين في ​شمال العراق​. وأكدت تحييد 5 إرهابيين من المنظمة".

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