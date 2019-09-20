خارجية روسيا: تصرفات واشنطن في الخليج لن تجلب الاستقرار إلى المنطقة

أعلنت وزارة ​الخارجية الروسية​ تعليقا على التحالف الأميركي في منطقة الخليج ان "تصرفات ​واشنطن​ لن تجلب الاستقرار إلى المنطقة".

وعن خطة ​البنتاغون​ لاختراق نظام الدفاع الجوي في كالينينغراد، أوضح الخارجية الروسية أن "هذه تصريحات غير مسؤولة وتشكّل تهديداً".

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