أكد الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، عقب لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، أن "​فرنسا​ مستمرة في البحث عن حل سياسي للأزمة في ​سوريا​"، مشيراً إلى أنه "في ما يخص أزمة ​النازحين السوريين​ في ​لبنان​، فإن فرنسا مستمرة في مساعدة لبنان، وسنعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة التي يجب معالجتها بدءاً من معالجة أسباب حصولها".

وأوضح ماكرون "أنني سأبقى إلى جانب لبنان والحريري كما أن فرنسا ستبقى صديقة للبنان"، متمنياً للحريري "النجاح في مشاريعه الإقتصادية التي تهم كل اللبنانيين من الكهرباء إلى البنى التحتية وغيرها من المشاريع".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون بعد لقائه الحريري: مستمرون في مساعدة لبنان بأزمة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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