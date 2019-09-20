الحريري بعد لقائه ماكرون: نشكر فرنسا على تدخلها في وقف التصعيد على الحدود الجنوبية

شكر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ على المساعدات الفرنسية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن "هذه المساعدات ظهرت جلياً في الجهود التي مارستها السلطات الفرنسية منذ أسابيع عندما جرى الإعتداء بطائرات مسيرة على بيروت، حينما تدخلت فرنسا ولعبت دوراً مهماً في وقف التصعيد".

وعقب لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شدد الحريري على أن "لبنان متمسك ب​القرار 1701​ والذي أرسى الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان منذ حرب تموز عام 2006".

إقتصادياً، أوضح الحريري "أننا عرضنا مع ماكرون الوضع في لبنان والمشاريع الاستراتيجية التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية للنهوض باقتصاد لبنان، خصوصا تلك الإصلاحات المتعلقة ب​مؤتمر سيدر​"، مشيراً إلى "أننا عرضنا أيضاً مشاريع الاستثمار في البنى التحتية مع بعض الشركات الفرنسية".

ورأى الحريري أنه "في منطقتنا، حيث الحرائق مندلعة منذ سنوات، أثبت لبنان قدرته على أن يكون مصدراً للأخبار الجيدة"، معتبراً أن "لبنان يعيش حالة استقرار بسبب ال​سياسة​ الداخلية التي تم اعتمادها، وبسب الحوار بين جميع الأفرقاء السياسيين الذين اتفقوا على عزل لبنان عما يحصل في المنقطة"، ومؤكداً ان "اهمية لبنان هي في قدرته عن الابتعاد عن كوارث المنطقة".

وشكر الحريري ماكرون على الإستقبال، موجهاً الشكر للرئيس الفرنسي باسم كل اللبنانيين لدور فرنسا في المحافظة على الاستقرار في لبنان، وخصوصاً في الجانب الإقتصادي.