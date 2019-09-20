أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له بعد لقائه وزير ​المال​ الفرنسي برونو لومير بحضور بيار دوكان والسفير الفرنسي في ​لبنان​ برونو فوشيه ان "لبنان لا يزال محطة اساسية للاستثمار في الداخل وفي محيطه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري أكد امام وزير المال الفرنسي ان لبنان لا يزال محطة اساسية للاستثمار بالداخل وبمحيطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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