أعلنت المديرية لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "توافرت معلومات لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية حول عملية بيع أب لطفله لقاء بدل مادي. على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه به ويدعى: ا. ف. (مواليد عام 1989، سوري)".
وأوضحت أنه "بتاريخ 26/8/2019، جرى استدراجه بناء على اشارة القضاء الى أحد المنازل في بيروت بغية اجراء هذه العملية، وقد ضبط المذكور بالجرم المشهود وهو يقوم ببيع طفله الذي يبلغ من العمر حوالي /3/ سنوات لقاء مبلغ مالي وقدره /8000/ $، كما جرى ضبط دفتر لقاحات طبية عائد للطفل الذي لم يكن بحوزته أوراق ثبوتية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبإجراء فحص الـ "DNA" من قبل مكتب المختبرات الجنائية، جاءت النتيجة إيجابية بأن الأخير هو الوالد البيولوجي للطفل. سلم الطفل الى احدى دور الرعاية المتخصصة بالاهتمام بالأطفال، كما أودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص يوقف بالجرم المشهود أب يبيع ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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