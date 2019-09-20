ترامب يكشف سر الدولارات التي تتدلى من جيبه الخلفي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

الصورة مفاجئة .... أوراق من فئة العشرين دولارا تتدلى من الجيب الخلفية للرئيس الاميركي دونالد ترامب وهو يصعد سلم طائرته.

وردا على سؤال خلال دردشة مع صحافيين مساء الاربعاء في طائرة "أير فورس وان" الرئاسية حول صورة الدولارات وهي تتدلى من جيبه، عرض ترامب ببساطة بعض ما يقوم به خلال السفر.

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قال "أنا لا أحمل محفظة لأنني توقفت عن استعمال بطاقات الإعتماد منذ زمن طويل".

وأضاف "أفضل أن يكون معي على الدوام بعض المال نقدا، أحب تقديم البقشيش في الفنادق".

وختم "قد يكون من الأفضل ألا يقوم رئيس بذلك، لكنني أحب ترك بقشيش ...".

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