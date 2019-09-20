فرنسا.. حكم قضائي يرفض مزاعم "بي إن سبورتس" ضد "عرب سات"

وأوضحت "عرب سات" في بيان أن الحكم القضائي الجديد رفض أيضا الاستئناف المقدم من الشبكة القطرية ضدها.
ورحبت اعربسات بالحكم الصادر لصالحها، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها تلقت التعويضات المالية الغير مسبوقة من (شبكة بي أن سبورتس) بموجب قرار المحكمة، وهو ما يؤكد عدم صحة الادعاءات الباطلة للطرف المدعي في القضية.
وشددت على أن قرار المحكمة الفرنسية يثبت سلامة موقف "عرب سات" من الاتهامات الزائفة والباطلة التي كيلت لها، بعد أن رفضت محكمة فرنسية مستقلة أخرى طلب استئناف وتعديل الحكم السابق.
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وأعربت "عرب سات" عن أسفها الشديد للبيانات المتعجلة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات الأخرى، وما تضمنته تلك البيانات من ترديد معيب لكذب وادعاءات الشبكة القطرية، مشيرة إلى أن هذه البيانات استندت إلى أسس غير صحيحة.
كما أعربت عن استغرابها لمواصلة تلك الاتحادات التي يفترض أن تنأى بنفسها عن الشبهات، في ترديد الأكاذيب القطرية.
وحذرت من البيانات الإعلامية والتقارير غير الدقيقة التي لا ترقى إلى مستوى الأحكام القضائية النهائية كالتي صدرت لصالحها.
وأكدت أنها "لم ولن تدخل في أية حروب إعلامية مع أي جهة بهذا الخصوص، من منطلق إيمانها بروح وسيادة القانون".
وكانت محكمة فرنسية قضت في يونيو الماضي برد الادعاءات التي ساقتها قنوات "بي إن سبورت" القطرية ضد "عرب سات".
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