شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد برلمانى مصرى برئاسة كريم درويش لروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الوفد البرلمانى المصرى المتواجد فى العاصمة الروسية موسكو برئاسة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية عدة اجتماعات مع "أوماخانوف" نائب رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالى، و"كوناستنتين كوزاتشيف" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد وأعضاء اللجنة، و"سلوتسكى" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما الروسى وأعضاء اللجنة.

وبحث الوفد المصرى خلال هذه اللقاءات سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، كما تم بحث قضايا التعاون الاستراتيجى، وتحقيق الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط.

وتناول الجانبان مختلف قضايا التعاون الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية ومجالات الطاقة، فى إطار استراتيجية مصر 2030، حيث اتفق الجانبان فى هذه الاجتماعات للاستمرار فى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين فى كل القضايا.

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واستعرض الجانب المصرى جهود الدولة المصرية فى تمكين المرأة والشباب فى مختلف المجالات، والتمثيل غير المسبوق لهذه الفئات فى البرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.

وأوضح الوفد المصرى مساعى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، بما يخدم المصالح الأفريقية فى إطار استراتيجية أفريقيا 2063.

يذكر أن الوفد المرافق للنائب كريم درويش يضم عدداً من النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وهم: طارق الخولى أمين سر اللجنة، سوزى رفلة، ماريان عازر، هشام سليم، عبد الله مبروك.