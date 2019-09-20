بالصور.. امتحانات فورية لـ"محو الأمية" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
نظمت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون مع حي العرب بمحافظة بورسعيد، قافلة، صباح اليوم الجمعة، أمام ديوان عام الحي، لعمل امتحانات فورية لغير الحاصلين على شهادة محو الأمية.
وتضمنت القافلة إجراء امتحانات فورية لمن يجيدون القراءة والكتابة، وتسليمهم شهادة محو الأمية، بجانب تنظيم ندوات دينية وثقافية على هامش القافلة، مع تقديم هدايا عينية للناجحين في الاختبارات.
وشهدت القافلة اقبالًا متوسطًا من سكان الحي وعدد من الأحياء الشعبية المجاورة للمشاركة بالقافلة التي تستمر لمدة 3 أيام، في ظل تواجد كافة قيادات الحي وفرع هيئة تعليم الكبار ببورسعيد للإشراف على القافلة والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة حلها.
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