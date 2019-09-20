سوهاج تنظم 4 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إنه تم تنظيم 4 قوافل طبية مجانية، بقرى بني حميل بالبلينا والعيساوية بأخميم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأضاف "الأنصاري" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن القوافل استمرت 5 أيام بتلك القرى، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج للمرضى بالمجان، لافتاً أن القوافل شملت تخصصات "رمد، جراحة، عظام، نساء، جلدية"، مشيداً بمؤسسات المجتمع المدني، وتقديمها الدعم مبادرة حياة كريمة المنفذة بقرى المحافظة الأكثر احتياجاً.

وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم لجميع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بالتعاون مع المحافظة، لتوفير أفضل مستوى من الخدمات لتلك القرى، والأسر الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة.