ماتت أثناء الولادة.. عامل يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاة زوجته بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم عامل سيراميك يقيم بمدينة كفر الشيخ، طبيب نساء وتوليد بتسببه في وفاة زوجته أثناء ولادتها داخل عيادته نتيجة إهمال طبي، إثر حدوث إعياء شديد لها واضطر لنقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

التفاصيل بدأت عندما تلقى العميد محمود الكموني، مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بحدوث حالة وفاة داخل غرفة العمليات بالمستشفى، ووجود عدد كبير من الأهالي أمام غرفة العمليات.

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انتقلت قوة من القسم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين تجمع العديد من الأهالي أمام غرفة عمليات المستشفى، وبالاستعلام من الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام المستشفى أفاد بوفاة السيدة "ج.ع"، زوجة المواطن "ر.م"، 31 سنة، عامل سراميك ويقيم بمدينة كفر الشيخ.

وبسؤال زوج المتوفية قرر أن زوجته دخلت للولادة بعيادة الطبيب "ي.ر"، أخصائي النساء والتوليد والكائنة بجوار سوق مبارك دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وفوجئ بقيام الطبيب بنقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، لشعورها بإعياء شديد حتى توفيت، متهمًا الطبيب المذكور بتسببه في وفاتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5119 لسنة 2019 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.