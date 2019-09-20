مستشار روحاني: السلام الشامل متاح للسعوديين

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب ا):
اعتبر مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، أن هناك خيارا متاحا امام السعودييين الا وهو السلام الشامل.
وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة:" أي عمل حربي تقوم به امريكا ضد ايران يعني؛ وقوع حرب شاملة، ولكن للسعوديين هنالك خيار اخر في متناول ايديهم وهو؛ السلام الشامل"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وتشهد منطقة الخليج توترات على خلفية هجمات تعرض لها معملان تابعان لشركة ارامكو السعودية للنفط.
وأعلنت السعودية أن الهجوم تم باسلحة إيرانية و ليس مصدره اليمن ،رغم اعلان الحوثيين المسؤولية عنه.
واتهم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ايران بالوقوف وراء الهجوم الذي وصفه بأنه عمل ايراني من اعمال الحرب. من جانبها نفت ايران ذلك.
وعلى إثر الهجوم انضمت السعودية والإمارات لتحالف لحماية الملاحة البحرية في الخليج.
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