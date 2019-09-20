نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد استمرار صعوبة تشكيل ائتلاف حكومي

أكدت النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة في إسرائيل، الصادرة اليوم الجمعة عن اللجنة الانتخابية، عدم نجاح أي من الحزبين المتصدّرين في تشكيل ائتلاف.

وحصل تحالف "أزرق أبيض" الوسطي، بزعامة بيني جانتس، على 33 مقعدا مقابل 31 لحزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وأوضحت اللجنة الانتخابية أن النتائج النهائية ستعلن الأربعاء.

وبهذه النتيجة، يستمر المأزق السياسي في إسرائيل. فقد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم عقب الانتخابات التي جرت في إبريل الماضي. الأمر الذي أدى إلى الدعوة للانتخابات المبكرة التي نظمت في سبتمبر الجاري.

Advertisements

اقرأ أيضا... «أزرق أبيض» يتعهد بحكومة وحدة.. ونتنياهو محبط

ورفض حزب "أزرق أبيض" عرضا طرحه رئيس الوزراء نتنياهو للمشاركة في حكومة ائتلافية تحت قيادة الأخير.

وقال قيادي في الحزب، للصحفيين خلال فعالية حضرها جانتس "لن ندخل في ائتلاف يتزعمه نتنياهو".

وجانتس رئيس سابق لأركان الجيش تحول مؤخرا إلى السياسة وأسس حزب "أزرق أبيض" الذي ينتمي لتيار الوسط.