صدور حكم سجن ثان بحق رئيس السلفادور السابق المسجون أصلا

قضت محكمة في السلفادور، بالسجن عامين على رئيس البلاد السابق إلياس أنطونيو السقا بعد إدانته بالرشوة.

وقال مكتب المدعي العام إن المحكمة وجدت أن السقا (54 عاما) مذنب بتقديم رشوة بمبلغ عشرة آلاف دولار إلى موظف محكمة مقابل الحصول على معلومات عن دعوى قضائية مُقامة ضده.

وسينظر قاض فيما ما إذا كان العامان اللذان صدرا في حقه بالسجن سيضافان إلى عقوبته الحالية.

وأعلن مكتب المدعي العام، في تغريدة على "تويتر"، أن السقا، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2004 إلى عام 2009، "اعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه".

ويقضي السقا، بالفعل، عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بإساءة استخدام حوالي 300 مليون دولار من الأموال العامة وغسل الأموال.