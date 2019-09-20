التحالف يطلق عملية عسكرية نوعية شمال الحديدة

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الجمعة، أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة، مطالبا المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة حرصاً على سلامتهم.

وأفاد بتدمير أربعةِ مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، وهو ما سيسهم بحسب التحالف في ضمان سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر.

كما أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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وكان التحالف قد أعلن مساء الخميس، اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن “منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح الخميس محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة”.

وبيّن أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

المصدر: – العربية.نت