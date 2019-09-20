كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف الإيرانيين يتظاهرون ضد نظام الملالي أمام مقر الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتظاهر آلاف الايرانيين القادمين من مختلف الولايات الأمريكية، مع مناصريهم من الأمريكيين ضد ممارسات النظام القمعية والإرهابية أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تزامنا مع افتتاح دورتها السنوية العامة الـ74، حيث سيحضر الآلاف من الإيرانيين من جميع الولايات الأمريكية إلى نيويورك؛ للمشاركة في مظاهرة كبرى دعما لكفاح الشعب الإيراني من أجل تغيير نظامه.

كما سيدعو المتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك المجتمع الدولي، إلى الحزم تجاه السلطة "الدينية" القمعية التي ترعى الإرهاب، والتي تحكم إيران.

وسيلقي العديد من الشخصيات الأمريكية البارزة بمن فيهم السناتوران رابرت توريسلي وجو ليبرمان وآخرون كلمات أمام التجمع، إضافة إلى آخرين للتأكيد على أن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي ورئيسه حسن روحاني لا يمثلان الشعب الإيراني الذي صرخ "الموت لخامنئي، الموت لروحاني" خلال الانتفاضات الشعبية التي تشهدها إيران حاليا، والمطالبة بالإطاحة بنظام الملالي وإقامة الديمقراطية.

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كما سيدعو تجمع الإيرانيين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات شاملة على النظام بسبب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان وتصديره للإرهاب واصراره على استمرار برنامجه النووي والصاروخي من أجل إحداث الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

وستنظم تظاهرة الاحتجاج في الساعة الثامنة والنصف صباحا ولمدة ثلاث ساعات في منطقة داغ همرشولد بلازا عبر مجمع الامم المتحدة برعاية منظمة الجاليات الأمريكية الإيرانية (OIAC)، وهي منظمة متطوعة وغير حزبية وغير ربحية وتمثل شبكة المنظمات الإيرانية الأمريكية في 40 ولاية أمريكية.

وتدعو المنظمة، إلى إقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية وغير نووية في ايران وتدعم خطة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي تضم 10 نقاط لتحقيق إيران حرة ديمقراطية، حيث يشار إلى أن هذه المنظمة لا تدعم شن حرب خارجية لإحداث تغيير في إيران، كما أنها لا تدعم سياسة التهدئة على حساب شعب إيران.

وقبيل انطلاق الاحتجاجات أمام مقر الأمم المتحدة فقد أعلنت بعثة إيران لدى المنظمة الاممية مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرتي دخول للرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف تسمح لهما بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.