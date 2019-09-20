كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تصدر تأشيرتي دخول لروحاني وظريف لحضور اجتماعات الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرتي دخول للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف تسمح لهما بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وأكد علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لرويترز صدور تأشيرتي الدخول.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، على "تويتر"، إن محمد جواد ظريف سيغادر إلى نيويورك غدا الجمعة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية في التغريدة: "ظريف سيغادر إلى نيويورك في وقت مبكر من صباح الجمعة لحضور الجلسة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".

هذا وكانت قد ذكرت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس حسن روحانى لن يجتمع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الأمم المتحدة، بعد يوم واحد من ترك البيت الأبيض مفتوحًا أمام إمكانية إجراء محادثات بينهما. وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "لا يوجد مثل هذا الحدث على جدول أعمالنا، ولن يحدث. لن يعقد مثل هذا الاجتماع". وقد رفض المسؤولون الإيرانيون، مرارًا، عقد أي اجتماع وأي محادثات مع واشنطن بينما تخضع إيران لعقوبات، والتي أعاد "ترامب" فرضها بعد الانسحاب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية لعام 2015. Advertisements وكانت إيران قد أدانت في وقت سابق، الاتهامات الأمريكية بأنها كانت وراء هجوم على مصانع النفط السعودية، ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، بعد أن قالت الولايات المتحدة، إنها "مغلقة ومحملة" لرد محتمل. وأعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المنضمون لإيران مسؤوليتها هذه الضربات. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "إن وقف جميع العقوبات شرط مسبق لا غنى عنه للدبلوماسية البناءة. إننا نعقد اجتماعات عندما نكون متأكدين من أن مشاكل شعبنا يمكن حلها". وأضاف "ربيعي": "يجب رفع العقوبات، ويجب على الولايات المتحدة احترام الأمة الإيرانية". وقالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، يوم أمس الأحد، إن هجمات اليوم السابق "لم تساعد آفاق عقد اجتماع بين الزعيمين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لكنها تركت احتمال عقد اجتماع. ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللوم على إيران، بشأن الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار في الآونة الأخيرة على منشآت النفط السعودية، وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها "سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني"؛ وتنفي إيران أي لها دور في الحادث. وأثارت الاتهامات بشأن دور طهران المزعوم في هجمات نهاية الأسبوع على مصنع للنفط وحقل النفط السعودي، غضب وزارة الخارجية الإيرانية.

وعقدت الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 يناير عام 1946 في قاعة ميثوديست المركزية في لندن، وشملت ممثلين عن 51 دولة، حيث شهدت الدورات السنوية القليلة التالية في مدن مختلفة، الدورة الثانية في مدينة نيويورك، والثالثة في باريس.