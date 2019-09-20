إجهاض محاولة “حريك”.. والبحرية الملكية توقف 26 شخصا بينهم فتاة!

تمكنت البحرية الملكية منتصف ليلة أمس الأربعاء، من إحباط محاولة للهجرة السرية بسواحل مدينة طانطان، بعد توقيف قارب تقليدي وعلى متنه 26 مرشحا للهجرة بينهم فتاة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تم رصد القارب بجهاز الرادار، والذي انطلق من سواحل طرفاية وكان متجها نحو لاس بالماس، وعلى متنه أشخاص تبين أنهم مهاجرون سريون.
ويضيف المصدر ذاته، بأنه جرى توقيف المهاجرين ونقلهم عبر مركب تابع للبحرية الملكية، حيث تمت إحالتهم على المصالح الأمنية المختصة في إنتظار التحقيق معهم.
هذا وتم الحجز أيضا على القارب التقليدي المستعمل في هذه العملية، في إنتظار التعرف على العقل المدبر لعملية التهجير نحو الأراضي الأوروبية بعد الاستماع إلى الموقوفين.
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