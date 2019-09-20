خدمات النقل في المغرب.. تعليق اقتناء “أوبر” لـ”كريم”

أوقف مجلس المنافسة عملية استحواذ شركة “أوبر”، المتخصصة في تقديم خدمات النقل عن طريق تطبيق إلكتروني، لشركة “كريم” التي تنشط بالمغرب.

المجلس، الذي توصل بتبليغ رسمي بعملية الشراء المرتقبة، طبقا لما ينص عليه القانون، خلص إلى أن شركة “أوبر”، التي سبق لها تعليق أنشطتها بالمغرب عام 2018، تعتبر المنافس الوحيد الممكن لشركة “كريم” التي تواصل أنشطتها داخل المغرب، وبالتالي، يمكن أن تؤدي هذه الصفقة إلى التضييق على إمكانية الولوج إلى سوق النقل باستعمال التطبيقات الإلكترونية في المغرب، خاصة أن “أوبر” تعتبر شركة رائدة في هذا المجال.

وبناء على ذلك، خلص المجلس، حسب قراره المنشور مؤخرا، إلى إخضاع الموضوع لدراسة معمقة، ولم يرخص بإتمام الصفقة.