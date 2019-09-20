تسريب: قائمة الهواتف الداعمة لتحديث نظام تشغيل "أندرويد 10"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت تقارير صحافية، في مواقع متخصصة بأخبار نظام التشغيل أندرويد، قائمة بجميع الهواتف، التي ستدعم نظام تشغيل سامسونج الجديد، "أندرويد 10".

ومن الجدير بالذكر، أن إطلاق النسخة النهائية من نظام التشغيل لا يتصل مباشرة مع الهواتف النقالة، التي بين أيدي المستخدمين، بل تبدأ من شركات التصنيع ومنها لواجهات المستخدمين في الخاصة بالشركات لتمكين التحديث للهواتف بين أيدي أصحابها، ويتطلب الأمر في هذه الحالة ما لا يقل عن شهر.

وأشار موقع "أندرويد بيور" إلى حصوله على لقطة شاشة، "سكرين شوت"، تكشف عن قائمة التحديث إلى أندرويد 10 الخاصة بسامسونج، والتي تشمل العديد من سلسل هواتف الشركة الكورية.

وبحسب القائمة، فإن هواتف سامسونج، التي سوف تحصل على أندرويد 10 هي:

"غالاكسي إس"10، "غالاكسي إس10 بلس"، "غالاكسي إس10إي"، "غالاكسي إس9"، "غالاكسي إس9 بلس"، "غالاكسي نوت 10"، "غالاكسي نوت 10 بلس"، "غالاكسي نوت 9"، "غالاكسي إم 40"، "غالاكسي إم 30"، "غالاكسي إم30إس"، "غالاكسي إم 20"، "غالاكسي إم10".

وتشمل القائمة أيضًا هواتف سلسلة "غالاكسي جي" المتوسطة المواصفات، بما في ذلك:

"غالاكسي جي 8"، "غالاكسي جي6"، "غالاكسي جي6 بلس"، "غالاكسي جي 4"، "غالاكسي جي 4 بلس"، "غالاكسي جي 7 دوو"، "غالاكسي جي 7 2018"، "غالاكسي جي 5 2018"، "غالاكسي جي 3 2018".

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أما الحواسيب اللوحية، فشملت القائمة:

"غالاكسي تاب إس 5 إي"، "غالاكسي تاب إس 4"، "غالاكسي تاب أي 2019"، "غالاكسي أي 2018".

ومن الملحوظ من القائمة أن الهواتف التي أصدرت في عام 2017 وما قبله لن تحصل على التحديث.

ومع أن القائمة لم تحدد تاريخ حصول الهواتف على أندرويد 10، إلا أنه من المتوقع أن تكون البداية من الهواتف الذكية الرائدة، من سلسلتي "غالاكسي إس"، و"غالاكسي نوت".