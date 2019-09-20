رهط: تفاهمات على تشكيل ائتلاف تفاديا للجنة معينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصلت الإدارة والمعارضة في بلدية رهط لتفاهمات تقضي بالمصادقة على تشكيل ائتلاف بلدي واسع بين كتلة "رهط الخير" برئاسة رئيس البلدية، فايز أبو صهيبان، وبين تحالف "رهط بلدنا" برئاسة رئيس البلدية السابق، طلال القريناوي، في جلسة خاصة من المزمع أن تعقدها البلدية يوم الإثنين المقل.

وفي هذا السياق، نشر رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الليلة الماضية، أنه "اتفقنا والحمد لله، والتصويت على ميزانية بلدية رهط يوم الإثنين القادم بعون الله".

وسبق ذلك عقد جلسة، مساء أمس الخميس، للمجلس البلدي في رهط، جرى فيها التوصل لتفاهمات بين معظم قوائم الائتلاف والمعارضة، وسيتم بموجبها عقد جلسة يوم الإثنين المقبل للتصويت على تشكيل ائتلاف بلدي يضم كافة القوائم في البداية، ومن ثم سيتم التصويت إقرار الميزانية.

وجاءت التفاهمات تفاديا لحل البلدية وفرض لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية التي مددت المهلة لإدارة البلدية لغاية 30.09.2019 للمصادقة على الميزانية، ومنع حل المجلس البلدي.