تقارير: دليل جديد على تورط برشلونة بصفقة غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأنه جرى الكشف عن دليل جديد حول تعاقد برشلونة الإسباني مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل بدء الميركاتو الصيفي المنصرم.
وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، إنه تم الوصول إلى البريد الإلكتروني لغريزمان، والذي من خلاله تم كشف تواصل أخته ماود ووالده ومحاميه سيفان كاريان ووكيل لاعبين فرنسي، للحصول على عمولة بقيمة 14 مليون يورو من أجل انضمامه لبرشلونة، وذلك في الوقت الذي كان يخوض فيه أتلتيكو مدريد مباريات في دوري الأبطال والليغا.
وأضافت الصحيفة "حدث خلاف بين بعض الأطراف، وأبلغ أحدهم بإبلاغ أتلتيكو مدريد، لكن النادي لم يُدرج ذلك المستند في شكواه ضد برشلونة للاتحاد الإسباني".
ويتطلع أتلتيكو مدريد للحصول على 80 مليون يورو إضافية من برشلونة، حيث يملك دليلا آخر على حدوث مفاوضات مع اللاعب قبل موعد تخفيض قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو في أول تموز/يوليو الماضي.
وكان برشلونة قد كسر ارتباط غريزمان بالروخيبلانكوس، بدفع 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.
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