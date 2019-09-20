تشيلسي يغلق الباب أمام بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تشيلسي الإنجليزي أغلق الباب أمام بايرن ميونخ الألماني، بعدما نجح في تمديد عقد أحد أهداف الفريق البافاري.
وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لتشيلسي، فإن كالوم هودسون أودوي وقع على عقد جديد مع البلوز مدته 5 سنوات.
وقال هودسون أودوي بعد التجديد "إنه شعور رائع لي بعد فترة انتظار طويلة قبل التوقيع على عقد جديد".
وأضاف "أنا سعيد بالاستمرار هنا. لقد كنت لاعبًا في تشيلسي منذ أن كان عمري 8 سنوات، وأرى أنه النادي الأنسب لي".
وأتم "أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات والألقاب مع الفريق، بالإضافة إلى المساهمة في تسجيل العديد من الأهداف".
وارتبط اللاعب صاحب الـ18 عامًا كثيرًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة كبيرة.
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