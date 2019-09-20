رياض يتكفل بدفع اشتراكات أندية دوريي السلة واليد

رياضة 2019-09-20 | 09:20 54 مشاهدة قرر وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، تقديم الدعم المالي لأندية دورييً كرة السلة واليد، ودفع إشتراكاتها المالية في منافسات الدوري المحلي للمسابقتين الموسم الحالي.



واضاف "لذا قررنا دفع الاشتراكات المالية للاندية المشاركة في دورييً كرة السلة، واليد للموسم الحالي إسهاماً منها في دعم الأندية لاسيما التي تعاني من أزمات مالية".

وقال رياض في بيان للوزارة، ان "رؤية وزارة الشباب والرياضة تجاه الأندية واضحة، إذ تسعى جاهدة للإسهام في دعمها، نظراً للظروف الإقتصادية والأزمة المالية لأغلبها، كونها الاساس لديمومة وتميز الرياضة العراقية، وفِي نفس الوقت عليها التفكير بكيفية تنمية و تطوير مواردها الذاتية".واضاف "لذا قررنا دفع الاشتراكات المالية للاندية المشاركة في دورييً كرة السلة، واليد للموسم الحالي إسهاماً منها في دعم الأندية لاسيما التي تعاني من أزمات مالية".

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