بالفيديو... احلام ترد على متابعيها 'الاذكياء' بطريقة ساخرة

وشكك العديد ممن شاهدوا الصور في النحافة الملحوظة على أحلام في الصور، وأكدوا أنها استعانت ببرنامج تعديل الصور "فوتوشوب".

وفي فيديو جديد لها، سخرت أحلام من المتابعين الذين يشيرون إلى ذلك، مطلقة عليهم صفة "الأذكياء" ونفت ما يشيعونه بشأن صورها.



وأشارت إلى أن برنامج "ذا فويس" يعرض على شاشة "إم بي سي 1"، وأنه لا يمكن أن يتم إخضاع هذه الصور لتلك التقنية عبر الشاشة أيضا.