نائب: مجلس الاعمار ينبغي ان لايحدد الصلاحيات او يخلق مركزية

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، ان "مشروع قانون مجلس الاعمار خلق نوع من التأييد والانتقاد بين القوى السياسية"، مبينا ان "من يدعمون المشروع يرون فيه مركزية في ملف اعمار العراق وتوحيد كل المشاريع الستراتيجية والعقود والاعلان".واضاف برواري، ان "المنتقدين يرون فيه مركزية مقيتة، وتذهب باتجاه وضع الصلاحيات في العاصمة فقط ، ماسيجعل المجلس يسحب الكثير من صلاحيات المحافظات اضافة الى ماسيخلقه من تداخل مع وزارات الاعمار والتخطيط والمالية"، لافتا الى ان "مجلس الاعمار ينبغي ان يعطي ستراتيجية للعمل ورؤية واضحة للاعمار بشكل امثل وليس تحديد صلاحيات وخلق مركزية في اتخاذ القرارات وحصرها بالمجلس فقط".

وكان مجلس الوزراء صادق خلال جلسته الاسبوعية، الثلاثاء 17 ايلول 2019، على مشروع قانون مجلس الإعمار.