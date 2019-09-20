مشاهير يبكون في مهرجان الجونة بعد سماع أغنية الافتتاح! (فيديو)

حفل الافتتاح شهد كالعادة أغنية كوميدية وجاءت هذه المرة بآداء للنجم أكرم حسني، ولكن الأنظار كلها اتجهت لأغنية فايا يونان التي تصدرت تريند تويتر فور انتهائها وأكد البعض أنها الحدث الأبرز في حفل الافتتاح إضافة للحضور المتميز للنجم العالمي مينا مسعود الذي أصر على القاء كلمته الافتتاحية بالعامية المصرية واستكمل الكلمة الرئيسية باللغة الإنكليزية، وقدم هدية في أول حضور له بالفعاليات الفنية العربية عندما منح الجائزة الأولى لمؤسسته الداعمة للفنون للفنانة المغربية نسرين الراضي.

أكرم حسني وزوجته

شهدت السجادة الحمراء تألق النجوم يسرا في أول ظهور لها منذ وفاة والدتها، وحلا شيحة في أول مشاركة لها بعد عودتها من الاعتزال، وليلي علوي والهام شاهين ومني زكي وداليا البحيري ورانيا يوسف وشيري عادل التي رافقت طليقها الداعية معز مسعود على البساط الأحمر دون أن تكشف هل عادت إلى عصمته أم لا.

الفنانة يسرا وشارك في حفل الافتتاح احمد الفيشاوي وزوجته وخالد سليم وزوجته وكنده علوش وزوجها عمرو يوسف و المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والدكتور اشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب ابو وزوجته ورانيا يوسف ودرة وبشري وامينة خليل واحمد داوود وزوجته علا رشدي وهاني رمزي ونيكولا معوض ونيكول سابا ورايا ابي راشد وميس حمدان وإيمان العاصي ومحمد فراج والفنان محمد رمضان وياسمين صبري واروى جودة واللبنانية نور وهدى المفتي. أحمد الفيشاوي لحظة عرض صورة والده في الحفل وبدأ الحفل بأغنية قدمها الفنان اكرم حسني وجاءت بعنوان "سيما"، أعقبتها كلمة مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي، الذي أكد إن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة تحمل الكثير من الطموحات والأهداف وإن كل يوم من التسعة أيام هي مدة المهرجان تحمل الكثير من المتعة من خلال تقديم الأفلام في مسابقاته الثلاثة هي أبرز إنتاجات السينما العالمية والحاصلة على جوائز من كان وبرلين وفينيسيا ولوكارنو وغيرها. وأكد انتشال التميمي أن نجاح منصة الجونة لم يكن ممكنًا إلا بدعم العديد من الجهات التي وجه لها الشكر إضافة إلى أن المهرجان يشمل فعاليات حفل موسيقى بمشاركة 70 عازفاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي والاحتفال بمئوية إحسان عبد القدوس بتقديم مقتنياته لأول مرة. النجمة منى زكى القت كلمة بصفتها سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف وأعلنت عن توقيع اتفاقية مع مهرجان الجونة تستمر لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولي.

منى زكي النجم المصري العالمي مينا مسعود، مدير مهرجان الجونة الفنانة المغربية نسرين الراضي جائزة مؤسسته الخيرية "EDA" ، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، أُسسها بهدف مساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، وذلك عن فيلمها "آدم"، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا. Advertisements

مينا مسعود

وقال مينا مسعود إن هذه الجائزة تم تصميمها لتكرم الفنانين ذات الجنسيات المختلفة، وأنه سعد هذا العام بمشاهدة العديد من الأفلام المختلفة من كافة الثقافات، وتأثر بكل ما شاهده مؤكداً أنه وقع في غرام فيلم "أدم"، لأنه يروي قصة للعديد من الاجيال من خلال ثلاث سيدات من شمال افريقيا غير عاديات لديهن قوة والتزام ذكرته بوالدته واخواته وبالطريقة التي تربى عليها.

نسرين راضي وشهد حفل الافتتاح منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة مي مصري وقدم لها الجائزة المخرج هاني ابو اسعد، فيما صعد أعضاء لجان تحكيم المهرجان علي المسرح وهم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري خيرى بشارة، والمخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى مكساج الصوت، والناقد السينمائى الروسي ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجني الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائى. إضافة إلي رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، والمخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، والمخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، و المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" والممثلة التونسية درة زروق، واختتم حفل افتتاح مهرجان الجونة بعرض لفرقة مياس.

عمرو يوسف وكندة علوش