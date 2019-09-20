ظريف: نفط العرب أهم لأمريكا من دمائهم

وأوضح ظريف في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، أن دماء العرب إزاء نفط العرب، هي ألف باء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ظريف: إن اربعة أعوام من القصف العشوائي الأعمى لليمن، يعني سقوط 100 ألف قتيل من الشعب اليمني، و20 مليون يعانون من سوء التغذية، و2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يمنح الصلاحيات الكاملة للمجرمين.



وأضاف وزير الخارجية الإيراني: أنه إزاء ذلك تعتبر (أمريكا) رد اليمنيين على ذلك (العدوان) باستهداف مستودعات النفط "عملا حربيا" مرفوضا.