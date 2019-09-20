فنان عربي: 'من لا يضرب زوجته ليس رجلا'

أثار المغني المغربي عادل الميلودي، جدلا واسعا بعد تصريحه في أحد البرامج بأن "من لا يضرب زوجته ليس رجلا".
ووصلت أصداء الجدل الذي سببته تصريحات الميلودي إلى الصحف العالمية، ما دفع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى تقديم بيان إخباري بقرار وقف البرنامج على قناة شدى تي في خلال التوقيت الاعتيادي لبث البرنامج المذكور.
يشار إلى أن قرار وقف البرنامج جاء بعدما سجل المجلس الأعلى مجموعة من الخروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الاتصال السمعي البصري، ولاسيما تلك المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة وبالمسؤولية التحريرية.
واعتبر المجلس الأعلى أن استعمال ضيف البرنامج المغني عادل الميلودي عبارات من قبيل “راه اللي ما تيضربش مرتو ماشي راجل” و “أي واحد عندو مرتو خاصو يتهلا فيها يضربها يقتلها شغلوا هاداك”، إشادة وتنويها بالعنف ضد المرأة، وتشجيعا صريحا عليه، من خلال إقرانه إيجابيا بمفهوم الرجولة، وتقديمه كأمر مرغوب فيه ومستحب لتمتين العلاقة الزوجية.
واعتبر المجلس الأعلى قول ضيف البرنامج أن “المرأة دائما معدية على الراجل دائما مبهدلاه”، يشكل وصما للمرأة وتكريسا لصورة نمطية تمييزية تحط من القيمة الإنسانية للمرأة وأدوارها المجتمعية.
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