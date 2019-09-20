الان تتابع قتيل و5 جرحى بإطلاق نار «قرب» البيت الأبيض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح عندما وقع إطلاق نار في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن على مسافة ليست بعيدة عن البيت الأبيض.
ونقلت محطة فوكس-5 التلفزيونية المحلية عن الشرطة القول إن ستة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع بعد الساعة العاشرة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الشرطة أو رجال الإطفاء للتأكد من النبأ. ولم يرد أي ذكر عن حالة المصابين.
وعرضت قناة دبليو جيه إل إيه التابعة لمحطة (إيه بي سي) صورا على تويتر لسيارات إسعاف تنقل ضحايا من المكان وذكرت أن هناك ردا من الشرطة “على نطاق واسع” عند تقاطع شارع 14 وطريق كولومبيا على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل و5 جرحى بإطلاق نار «قرب» البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.