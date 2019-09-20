صحيفة: الإمارات تتميز بمواقفها الثابتة في التعامل مع جميع القضايا

صحيفة: الإمارات تتميز بمواقفها الثابتةفي التعامل مع جميع القضايا

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب أبوظبي - الخليج 365

ذكرت صحيفة خليجية، أن "الإمارات تتميز بمواقفها الثابتة والمبدئية والشفافية في التعامل مع جميع القضايا".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة الجمعة - تابعها "الخليج 365" 0- "أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقبال سموه لمعالي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، أن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة.. تهديد للأمن والسلم العالمي برمته، ومبيناً في الوقت ذاته الموقف الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم الداعم للسعودية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها، ورفض أي محاولة للمساس بأمن المملكة وسلامتها واستقرارها، حيث شدد سموه على موقف الدولة الثابت لدعم كافة المساعي التي تعزز أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وبينت أن "الإمارات تتميز بمواقفها الثابتة والمبدئية والشفافية في التعامل مع جميع القضايا والنظر إلى جميع التحديات على أنها تهديد للمجتمع الدولي برمته، وتؤكد في كافة المناسبات على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهتها، وضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الدول وشعوبها وعدم التعدي على أي منها، وهي من ركائز السياسة التي تنتهجها الإمارات طوال تاريخها في التعامل مع القضايا التي تهم الجميع، ولذلك تؤكد دائماً أن المجتمع الدولي برمته معني بتعزيز التعاون والمباحثات للتعامل مع القضايا التي تهم جميع الدول".

وأشارت إلى أن "ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من هجمات إرهابية استهدفت منشأتين لـ”أرامكو” على أراضيها، بين حجم التحدي الهائل الذي كشفت عنه الاعتداءات من أنها تستهدف أمن الطاقة العالمي وإمداداتها وتريد أن تتسبب بالكثير من الأزمات عبر هذه العمليات العدوانية، ومن هنا لقيت تلك الهجمات إدانة عالمية واسعة ودعوات للتحقيق والتعامل معها بما يضمن عدم تكرارها مجدداً، حيث إن مثل هذه العمليات تعكس النوايا الحقيقية لأعداء استقرار وأمن وسلامة دول الخليج العربي التي تعتبر ركيزة الاستقرار العالمي لما تحظى به من أهمية وعلاقات قوية مع جميع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل والعمل على تحقيق المصالح المشتركة على أساس متين من الصداقة التي تعود لعقود طويلة".

وشددت على أن "الإمارات تؤكد دائماً على الأمن المشترك الذي يجمعها مع السعودية، وتعمل دائماً للتعامل بمنتهى الجدية مع التحديات والمخاطر أياً كانت، إيماناً منها أن سلامة واستقرار المنطقة الركيزة الأساسية لأمن الدول وشعوبها ومسيراتها التنموية الشاملة، وخلال ذلك تعمل على تعزيز التعاون المشترك في سبيل ذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي تعي بدورها أهمية مواجهة جميع التحديات والتهديدات".