شكرا لقرائتكم ترودو في ورطة ثالثة.. فيديو فضائحي لرئيس وزراء كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بأقل من 24 ساعة وقع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في 3 ورطات مدوية. فبعد أن انتشرت له صورة تظهره متنكراً بلون داكن، ظهر مقطع فيديو جديد الخميس لترودو متنكرا بـ"الأسود".

وأفادت شبكة "جلوبال نيوز" التي حصلت على الفيديو ، أنها لم تتمكن من معرفة زمان ومكان التقاط الفيديو.

كما نقلت عن أحد مسؤولي حملة إعادة انتخاب ترودو، تأكيده أن رئيس الوزراء ظهر فعلاً في الفيديو، دون أن يضيف أي تفاصيل.

وبدا ترودو في الفيديو طالياً جسمه ووجهه بـ"اللون الأسود" رافعاً يديه إلى الأعلى، ومرتديا قميصًا أبيض وجينزًا ممزقًا على الركبتين.

وأتى هذا الفيديو الفضائحي، ليكذب ما كان أعلنه ترودو في اعتذاره الأربعاء، إذ نفى في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين أن تكون هناك أي حوادث أخرى مماثلة تورط فيها، باستثناء واحدة ذكرها .

صورة محرجة.. واعتذار فاعتراف

واعتذر ترودو لاستخدامه مستحضرات تجميل ليصبح وجهه أسود اللون في عام 2001 بعد ظهور صورة محرجة له بهذا المظهر قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات يخوض فيها معركة شرسة.

وشكلت الصورة التي ظهر فيها ترودو عندما كان عمره 29 عاما ببشرة سوداء تحديا كبيرا لرئيس الوزراء الذي تحدث مرارا عن ضرورة مكافحة التمييز العنصري والذي تضم حكومته ثلاثة وزراء بارزين من أصول هندية.

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وقال ترودو (47 عاما) للصحفيين على متن طائرته المخصصة للحملة الانتخابية في هاليفاكس بإقليم نوفاسكوشيا، بعدما نشرت مجلة تايم الصورة "كان ينبغي أن أكون أفضل وعيا حينها، لكني لم أكن كذلك وفعلتها وأنا آسف جدا".

زي علاء الدين

وذكرت المجلة أن رجل الأعمال مايكل آدمسون وهو من فانكوفر قدم لها الصورة في وقت سابق من الشهر. وكان آدمسون ينتمي إلى‭ ‬ مدرسة

(وست بوينت جراي أكاديمي) التي كان ترودو يعمل بها في ذلك الحين وكان عمره 29 عاما. وكانت الصورة في الكتاب السنوي لتلك المدرسة الخاصة في فانكوفر.

في حين قال ترودو بملامح يكسوها الحزن في تصريحات نقلها التلفزيون الكندي على الهواء مباشرة "ارتديت زي شخصية علاء الدين ووضعت مساحيق التجميل. لم يكن ينبغي أن أفعل ذلك".

وظهر ترودو في الصورة وهو يضع عمامة ويرتدي رداء أبيض بينما طلى وجهه باللون الأسود.

في حفل ليالي عربية، تنكر بزي علاء الدين وجعله أسود اللون

حادثة أخرى.. وشبهات فساد

كما أقر ترودو أيضا أمام أسئلة الصحفيين بارتدائه زيا تنكريا واستخدامه مستحضرات التجميل مرة أخرى عندما كان في المدرسة الثانوية وغنائه أغنية (داي أو) وهي أغنية تقليدية في جاميكا تتحدث عن أشخاص ينقلون الموز إلى قوارب.

يذكر أن ترودو يخوض منافسة متقاربة مع زعيم حزب المحافظين آندرو شير قبيل الانتخابات الاتحادية التي تجرى يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأثرت شعبية ترودو التي كانت مرتفعة جدا ذات يوم بسلسلة من العثرات بينها حكم صدر الشهر الماضي من جهة رقابية كبيرة بأنه خالف قواعد الأخلاقيات المهنية بالضغط على وزير العدل السابق لضمان تجنب شركة إنشاءات كبيرة المحاكمة بسبب فساد.