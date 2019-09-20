أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يشهد بعض التقلّبات يوم الأحد، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت: غائم جزئيّاً مع انخفاض إضافيّ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح احيانا في المناطق الشمالية.
الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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