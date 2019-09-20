فايننشال تايمز: السعودية تجبر عائلات غنية على الاستثمار في اكتتاب شركة أرامكو

اشارت صحيفة "​فايننشال تايمز​" الى ان "السعودية تضغط على الأسر الغنية لشراء الحصص الأولية التي ستطرح من شركة ​النفط​ الوطنية "​أرامكو​" لكي يتسنى للملكة أن تصل بتقدير مالي لأصول الشركة بالكامل يصل إلى 2 تريليون ​دولار​،".

ولفتت الصحيفة الى ان "الهدف من الضغط على هذه الأسر لشراء حصص في أرامكو بمجرد طرحها في أسواق الأسهم العالمية هو بناء صورة من الثقة في أسهم وأصول الشركة التي تضررت مؤخرا بالهجوم الذي تم على منشأتين تابعتين لها شرقي البلاد".

