مجهولون أفرغوا نفايات في عيون السمك الضنية وأحرقوها

أفرغ مجهولون كمية من النفايات عند مدخل منطقة عيون السمك، ثم قاموا بإضرام النار فيها، ما تسبب بانبعاث الدخان الأسود والروائح الكريهة منها.
وطالب المواطنون المقيمون في الجوار، المسؤولين وضع حد لهذه التجاوزات التي تضر بصحة الإنسان والبيئة معا.
وناشد أهالي المنطقة قائمقام قضاء المنية - الضنية رولى البايع، "التدخل لإيقاف هذه الكارثة البيئية والصحية، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي ترمى النفايات في هذه المنطقة تحديدا"، مطالبين "الأجهزة والقوى الأمنية، مراقبة المنطقة وتوقيف العابثين بالبيئة والطبيعة، في واحدة من أجمل المناطق الطبيعية والسياحية في لبنان".
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