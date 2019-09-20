هاشم: نأمل من الحكومة ان تاخذ بعين الاعتبار واقع الناس الاقتصادي المزري

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مع بداية ​العام الدراسي​ واقتراب موسم الشتاء والأعباء التي يتطلباها ومع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، نأمل من ​الحكومة​ ان تاخذ بعين الاعتبار واقع الناس المزري لتعمل على التخفيف من متطلبات الموسم من خلال بعض الإجراءات الضرورية اما بدعم محدود لمادة ​المازوت​ للقرى الجبلية المرتفعة او باعفاء ​طلاب المدارس​ الرسمية من رسم التسجيل وهذا ما كان يحصل في المراحل السابقة".

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