عباس يدعو النرويج وأوروبا إلى الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

دعا الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ خلال لقائه رئيسة وزراء ​النرويج​ ايرنا سولبرغ، بالعاصمة ​أوسلو​، النرويح و​الاتحاد الأوروبي​ إلى "الضغط على ​إسرائيل​، لوقف انتهاكاتها للمواثيق الدولية".

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