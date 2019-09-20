واشنطن بوست: موظف بمخابرات أميركا قدم شكوى ضد ترامب لكشفه سرا لزعيم أجنبي

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن "موظفا في ​المخابرات الأميركية​ قدم شكوى ضد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى قيادة المخابرات الأميركية لكشفه عن معلومات سرية أثناء مكالمة هاتفية مع زعيم أجنبي"، مشيرةً إلى أن "الشكوى ضد ترامب قدمها مندوب المخابرات الأميركية في ​أوكرانيا​ بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​".

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