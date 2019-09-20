مسار مراجعة شاملة لعناصر الأمن.. مواصلة تطوير مديرية الحموشي

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نشر قرارات جديدة للمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تستكمل مسار المراجعة الشاملة للوضع الإداري والمهني الخاص بعناصر الأمن، حيث شهدت السنوات الأخيرة تجديدا شاملا، بدءا من القوانين، ومرورا بالمراسيم التنظيمية، ووصولا إلى القرارات الجديدة.

الدفعة الأخيرة من القرارات همّا تفاصيل تنظيم مباريات التوظيف في مختلف أسلاك الأمن الوطني، حيث تم تغيير وتحديث عدد من المقتضيات، كما مسّت بعض التغييرات شروط وطرق إجراء بعض المباريات والاختبارات الكتابية والشفوية والرياضية.

ويبقى أحد أبرز مستجدات هذا التطوير في السنوات الأخيرة، فتح الباب أمام توظيف مهندسين ودكاترة في تخصصات تقنية دقيقة كعمداء أمن ممتازين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.