إطلاق مهرجان الجونة السينمائي بشراكة مع اليونسيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في احتفالٍ لا يقل عن سابقيه اطلق مهرجان الجونة السينمائي في مصر دورته الثالثة مساء أمس، الخميس، بحفل يعج بالنجوم العرب والفقرات الفنية، معلنًا عن شراكة دولية ذات طابع إنساني.

أقيم الحفل على مسرح المارينا بالمدينة المطلة على البحر الأحمر في حضور رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان وشقيقه سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس المهرجان انتشال التميمي وعدد كبير جدا من الفنانين وصناع السينما.

شمل برنامج الحفل فقرات فنية متنوعة شارك فيها الممثل أكرم حسني وفرقة مياس اللبنانية والمغنية السورية فايا يونان التي قدمت أغنية "بنلف" للراحل بليغ حمدي إحياء لذكرى الفنانين المصريين الذين رحلوا خلال العام الماضي.

وكرم المهرجان في الافتتاح المخرجة الفلسطينية مي مصري بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" التي تسلمتها من المخرج هاني أبو أسعد.

وكان ضيف شرف الحفل الممثل المصري الكندي، مينا مسعود، الذي ألقى كلمة بالإنجليزية ممزوجة بقليل من العربية توجها بإعلانه عن تقديم جائزة من مؤسسته "إي دي إيه" لتشجيع المواهب من عرقيات مختلفة والتي تُمنح للمرة الأولى وذهبت للممثلة المغربية نسرين الراضي عن دورها في فيلم "آدم" الذي ينافس أيضا على جوائز المهرجان.

كما شمل الافتتاح إعلان الممثلة منى زكي سفيرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "يونيسف" توقيع اتفاقية بين المنظمة ومهرجان الجونة مدته خمس سنوات بهدف تسليط الضوء على قضايا الطفل في السينما وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

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وقالت منى "هذه الاتفاقية هدفها الأول والأساسي أن نناقش قضايا الأطفال ونبرز حقوقهم أمام العالم كله من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية من يومه الأول".

ويرفع مهرجان الجونة السينمائي منذ تأسيسه في 2017 شعار "سينما من أجل الإنسانية" ويمنح في كل عام جائزة لأفضل فيلم يناقش قضية تعبر عن الأزمات الإنسانية المعاصرة قيمتها 20 ألف دولار.

ويقدم المهرجان في دورته الثالثة أكثر من 80 فيلما من 40 دولة. ويشمل برنامجه ندوات وجلسات حوارية مع نجوم وصناع السينما إضافة لمسابقتين لدعم وتمويل الأفلام الجديدة.

وقال مدير المهرجان، انتشال التميمي، في كلمة الافتتاح "كل يوم من الأيام التسعة القادمة يحمل معه تحديات كما يحمل البهجة والسعادة والاستمتاع بمجموعة من الأفلام المتضمنة في برنامج المهرجان ومسابقاته الثلاث".

وأضاف "حاولنا تحقيق المعادلة الذهبية باستقطاب أفضل الأفلام التي شهدها هذا العام، مركزين على الأفلام التي عرضت خلال الشهرين الماضيين.. وجنبا إلى جنب اخترنا أفلاما يشاهدها الجمهور معنا لأول مرة تتنوع بين الروائي والوثائقي والطويل والقصير والعربي والعالمي".