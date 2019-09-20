يافا: إصابة خطيرة لشاب سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت مصادر طبية أنه عُثر على شاب في الثلاثينات من عمره، ملقى على الرصيف بجانب عمارة سكنية في شارع "شديروت يروشلايم" بمدينة يافا، وهو فاقد للوعي وحالته الصحية خطرة، إثر سقوطه من علو، فجر اليوم الجمعة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت للمكان العلاجات الأولية للمصاب، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "إيخيلوف" لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.