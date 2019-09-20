مصرع شاب دهسا في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب (30 عاما) مصرعه، إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في منطقة حيفا، فجر اليوم الجمعة.
وأفاد مصدر طبي أن الشاب لقي مصرعه دهسا من قبل حافلة في شارع "زفولون" ببلدة كريات آتا في منطقة حيفا. وأقر الطاقم الطبي وفاته في المكان.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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