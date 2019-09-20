أوبراين.. من ملف الرهائن إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين -أ.ف.ب

أصبح روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد، الشخصية الرابعة التي تتولى المنصب خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، تعيين أوبراين الذي شغل منصب رئيس إدارة المفاوضات الخاصة بالرهائن، خلفا لجون بولتون الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.‎

يتمتع أوبراين بمسيرة طويلة من العمل في السياسة الخارجية، التقرير التالي يرصد أبرز محطات مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد.

ولد أوبراين في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج في كلية القانون بجامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي عام 1991، وخدم بالجيش الأمريكي برتبة رائد في القوات البرية.

خلال مشواره المهني عمل في عدد من شركات المحاماة، ففي الفترة من 1996-1998 عمل محاميا لدى مجلس الأمن الدولي في جنيف، كما حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف، وعين عضوا في مجلس المحيط الهادئ للسياسة الدولية.

كما عين في منصب رئيس مشارك للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالخارجية الأمريكية لإصلاح العدالة في أفغانستان، تحت قيادة كونداليزا رايس وهيلاري كلينتون.

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وشغل أوبراين منصبا رفيعا في اللجنة الاستشارية الأمريكية للملكية الثقافية، التي من شأنها تقديم المشورة للحكومة الفيدرالية في القضايا المتعلقة بالاتجار بالآثار وغيرها من المواد الثقافية.

عام 2005 رُشّح من قبل الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وبموافقة مجلس الشيوخ، للعمل كممثل للولايات المتحدة في الدورة الـ60 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وكان أوبراين أحد المسؤولين بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كما انتقد اتفاق إيران النووي، واصفا إيران بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

عام 2016 عين أوبراين مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكي لشؤون تحرير الرهائن، وفي هذا المنصب قدم المشورة للقيادة الأمريكية العليا في قضايا الرهائن والمعتقلين الأمريكيين، وأيضا عمل على تطوير استراتيجية استرداد الرهائن وتنفيذها بالولايات المتحدة.

وكانت آخر القضايا التي أسهم أوبراين في معالجتها في منصب المبعوث لشؤون الرهائن الإفراج عن مغني الراب الأمريكي أساب روكي، الملاحق بتهمة ممارسة العنف في السويد.

أصدر أوبراين عددا من الكتب، أبرزها عام 2016 كتاب بعنوان "بينما تنام أمريكا: إنعاش القيادة الأمريكية في ظروف الأزمات".